معلومات عن مصنع «حوا» لتصنيع محركات البنزين.. الأول من نوعه بالشرق الأوسط

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمصنع «حوا» في مدينة قليوب بمحافظة القليوبية، باعتباره مصنعا رائدا في صناعة محرك البنزين لوسائل النقل الخفيفة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تصنيعه.

وجاءت الإشادة خلال زيارة الرئيس إلى مصنع «النوران» للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال، اليوم، وتستعرض «الوطن» معلومات حول مصنع «حوا».

الأول من نوعه في الشرق الأوسط

وقال المهندس وائل فتحي، مدير الإدارة الهندسية للمصنع، لـ«الوطن»، إن مصنع «حوا» لتصنيع محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة يعد الأول في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والرائد في صناعة محرك البنزين لوسائل النقل الخفيفة.

وأضاف أن مصنع «حوا» تأسس عام 1990 بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، ومقام على مساحة تبلغ 16 ألف مترمربع، بالشراكة مع شركة «ابدأ» وشركة صينية «الشريك التكنولوجي الصيني»، وهي شركة كبيرة في مجال تصنيع محرك البنزين لوسائل النقل الخفيفة في الصين.

توفير فرص عمل

وذكر «فتحي»، أن المصنع يوفر 15 فرصة عمل لمهندسين وإداريين، إضافة إلى 90 فرصة لفنيين، لافتا إلى المصنع يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال تصنيعه، حيث يصنع محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة بدءا من «150 سي سي» حتى «250 سي سي».

وأوضح مدير الإدارة الهندسية للمصنع، أن قيمة التكلفة الاستثمارية 330 مليون جنيه سنويا، حيث يضم مصنع حوا 11 خط إنتاج، ويستهدف تصدير 30% من إنتاجه إلى الخارج.

وأوضح أنه تم الاتفاق بين الجانبين المصري والصيني على نقل نقل الخبرة والتكنولوجيا إلى مصر، لتعلم كيفية تصنيع المحرك بالكامل من خلال تدريب كوادر مصرية خالصة.