«البترول»: الدولة مستمرة في دعم السولار وفرق سعر البيع عن التكلفة 4 جنيهات

كشف المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، كواليس زيادة أسعار السولار مشيرًا إلى أن لجنة التسعير التلقائي لتحديد سعر المواد البترولية تجتمع كل 3 شهور وتحدد أسعار الغاز والبنزين والمازوت والسولار، وتمت الزيادة في سعر السولار في اجتماع محدد مسبقًا.

اللجنة ثبتت أسعار السولار لمدة 3 سنوات

وأوضح متحدث البترول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن اللجنة ثبتت أسعار السولار لمدة 3 سنوات، مؤكدًا أن اللجنة دورها متابعة المعادلة السعرية كل ربع عام لربط الأسعار بالسوق المحلي ومعدل سعر الصرف وتكاليف أخرى.

وأشار أنه خلال شهر يوليو الماضي تم زيادة سعر السولار 50 قرش، بعد 3 سنوات من الثبات في السعر، مؤكدًا أن الدولة حتى الآن تتحمل تكلفة دعم أسعار السولار، مضيفًا «ما زال الفارق بين سعر البيع والتكلفة 4 جنيهات».

وفي سياق متصل أكد المتحدث باسم وزارة البترول أن الدولة مازالت تتحمل جزء في دعم البنزين حتى الآن.