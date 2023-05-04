لجنة تسعير البترول تعلن تثبيت سعر البنزين وتحريك السولار

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، الأربعاء، لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وقررت اللجنة في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، تحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم الخميس الموافق 04/ 05/ 2023.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.