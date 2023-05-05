رئيس البرلمان التونسي يطالب أطراف النزاع في السودان بحل الأزمة بالحوار

دعا رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودرباله، أطراف النزاع في السودان، لحل الأزمة عن طريق الحوار والابتعاد عن التدخلات الخارجية، مشددا على ضرورة أن يضعوا المصلحة العليا للبلاد ومصلحة الشعب السوداني نصب أعينهم.

«بوردباله»: على أطراف النزاع في السودان تجنب التأثيرات الخارجية

وقال «بوردباله» - في حديث خاص لقناة «روسيا الإخبارية» في برنامج «قصاري القول» - إن أطراف النزاع في السودان يجب أن يتجنبوا التأثيرات الخارجية في قراراتهم، مؤكدا أن الشعب السوداني ترك وحيدا في مواجهة الاشتباكات المسلحة؛ بعد مغادرة البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للبلاد.