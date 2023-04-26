سفير تونس بالقاهرة: نشكر السلطات المصرية للمساعدة في إجلاء الجالية من الخرطوم

أعرب سفير تونس لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، عن بالغ الشكر والامتنان والتقدير للسلطات في مصر على الاستجابة الفورية وتقديم كل المساعدة والدعم لعملية إجلاء الجالية التونسية وطاقم السفارة التونسية من الخرطوم.

نقل الجالية التونسية من مطار أسوان

وقال سفير تونس بالقاهرة -في تصريح اليوم الأربعاء- إن عملية نقل الجالية التونسية جرت من مطار أسوان، في أفضل الظروف، على متن الطائرة التونسية التي أمر بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي أقلتهم بعد ظهر اليوم باتجاه تونس.

وقال السفير التونسي إن المساعدة والدعم المقدمين من السلطات المصرية في الحقيقة ليس بغريب عن مصر الشقيقة وقيادتها وشعبها الشقيق.