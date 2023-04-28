مصر تشارك في معرض تونس للكتاب 2023.. الافتتاح اليوم

تشارك مصر في معرض تونس الدولي للكتاب 2023، والذي تنطلق فاعليات دورته الـ37 اليوم الجمعة تحت شعار «حلّق بأجنحة الكتاب»، بداية من يوم 28 أبريل إلى 7 مايو 2023 بقصر المعارض بالكرم، ويشارك من مصر ما يزيد على 70 دار نشر مصرية، من بينها دار صفصافة ودار كيان ودار مدبولي للنشر.

مصر في معرض تونس 2023:

معلومات عن معرض تونس الدولي للكتاب 2023:

وتحمل هذه الدورة اسم المثقّف الراحل البشير بن سلامة، الوزير السابق ومؤسّس المعرض، تكريمًا واعترافًا بإسهاماته في خدمة الثقافة في تونس ومؤسّس العديد من التظاهرات الثقافية من بينها «معرض تونس الدولي للكتاب».

وتحل كلّ من جمهورية العراق ومؤسسة «كتارا» (قطر) ضيفي شرف المعرض كما يشارك في هذه الدورة 323 عارضا من 22 دولة، إلى جانب عدد كبير من اللقاءات والاستضافات.

ويخصص المعرض للأطفال واليافعين العديد من الأنشطة تتضمن أكثر من 300 فعاليّة مختلفة تجمع بين الثقافي والبيئي والفني والعلمي، من ضمنها 3 ورش التي تديرها لأوّل مرّة في تونس الضيفة الكريمة غزل البغدادي، صاحبة مؤسّسة «علمتني كنز».