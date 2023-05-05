القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري الليلة

مواجهة ساخنة بين الأهلي وبيراميدز في الإمارات على لقب بطولة كأس السوبر المصري مع دقات الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت مصر، لذلك يرغب محبو الساحرة المستديرة في معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري

في السطور التالية، نعرض أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري، حيث أعلنت قناتان عن إذاعة المباراة.

تردد قناة ON Time Sports

القمر الصناعي: NileSat.

تردد قناة أون تايم سبورت: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1- 2 الجديد HD على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

- القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كان نادي بيراميدز قد شارك في السوبر المصري بديلا عن نادي الزمالك الذي اعتذر عن عدم المشاركة في هذه المباراة رغم أنه حامل لقب الدوري المصري.