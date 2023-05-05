الغرفة التجارية بشمال سيناء تعلن أسماء المرشحين لانتخاباتها

أعلنت الغرقة التجارية بمحافظة شمال سيناء، لقائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات الغرفة دورة 2023 - 2027 والمقرر إجراؤها يوم 17 يونيو 2023.

أسماء المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية في شمال سيناء

ذكر بيان الغرفة التجارية بشمال سيناء أنه تقدم للانتخابات الغرفة التجارية ، كل من الرئيس الحالي للغرفة عزيز مطر عضو مجلس النواب، وإسلام ناصر الشوربجي، وسعد الغول، ومحمد أبو حمده ومحمد سليم قويدر، وإسماعيل أشرف وشريف مصباح

رئيس الغرفة الأسبق يترشح للانتخابات

وترشح رئيس الغرفة الأسبق عبد الله قنديل، وعبد الرحمن الحصيني، وياسر عرابي، وحسين جلبانة، وعبد العزيز حركة، وعايش البصيلي، وحسن أبو هلله، ومحمود بشير البيك، وأسعد سيد حسين، وحسن محمد حسن، وحسام أبو الخير، ومحمد عصمت، وعبد العزيز محمد مطر للانتخابات المقبلة.

الجدير بالذكر أن انتخابات الغرفة التجارية على مستوى الجمهورية سوف تجرى يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، ويتم انتخاب 8 من بين 19 مرشحًا بمحافظة شمال سيناء لحصد مقاعد الغرفة التجارية بالمحافظة.