ننشر القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، القائمة النهائية لأسماء المرشحين في انتخابات الغرفة دورة 2023 - 2027 والمقرر إجراؤها يوم 17 يونيو 2023، وذلك بعد غلق باب الترشيح.

أسماء المرشحين فى انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

وترشح لهذه الدورة إبراهيم فرج علي عبد الدايم الجزار، من مركز كفر الشيخ، وأحمد ظريف أحمد سلامة، من قرية كفر المرازقة، بمركز قلين، وأحمد عبد الحليم شعيشع مندور، من مركز بيلا، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، من قرية الكفر الشرقي، بمركز الحامول، وأسامة عتمان عبد الحميد، من مركز بلطيم، وحاتم السعدي محمود عبد الغفار، من مركز الحامول، وحجازي محمود محمد الشراكي، من مركز الرياض، ورشدي محمد محمد مفتاح، من مركز فوه.

كما ترشح ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، من قرية سد خميس، بمركز سيدي سالم، وشحاتة عبد الستار عبد الفتاح مطر، من قرية القن، بمركز سيدى سالم، وعبد العال يوسف عبد العال سليمة، من مركز دسوق، وعلاء إبراهيم علي حسن، ريحان، من مركز كفر الشيخ، وعلاء حسن حسن مطر، من مركز دسوق، وفؤاد محمد فؤاد عمرو، من قرية شباس عمير، بمركز قلين، ومحمد السيد محمد البيلى، من مركز بيلا.

كما ترشح محمد صلاح حسن دشيشة، من مركز سيدي سالم، ومحمد كمال عبد الحافظ أحمد علي، من مركز كفر الشيخ، ومحمد محمد محمد إبراهيم الصعيدي، من مركز دسوق، ومحمد محمود السيد محمد، من قرية الحاج علي، بمركز الرياض، ومحمود عبد الوهاب محمد مسعود، من مركز كفر الشيخ، ومحمود علي أبو شعيشع فودة، من قرية نشرت، بمركز قلين، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة، من قرية أبو غنيمة، بمركز سيدي سالم، ومها محمد علي الحوشي، من مركز مطوبس، ونبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن، من قرية شنو، بمركز كفر الشيخ.

موعد انتخابات الغرف التجارية على مستوى الجمهورية

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، ويتم انتخاب 8 مرشحين من بين 24 مرشحاً بمحافظة كفر الشيخ، لحصد مقاعد الغرفة التجارية بالمحافظة.

وتبلغ عدد اللجان الانتخابية بالغرفة التجارية بكفر الشيخ 13 لجنة، كما يبلغ الناخبين عدد الناخبين 26 ألف و245 ناخباً.