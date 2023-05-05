«قطاع الأعمال»: صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات سببها تنوع الموارد والصناعات

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن قوة الاقتصاد المصري وصلابته وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية يمكن إرجاعها إلى أسباب عديدة منها تنوع الموارد الطبيعية والصناعات العديدة القائمة عليها، مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية للاستفادة من الكنوز الطبيعية التي تشكل الطبيعة الجغرافية للمناطق الصحراوية.

خطة تطوير شركة سيناء للمنجنيز تنطلق من التوسع في الإنتاج الصناعي

أضاف، خلال اجتماعه مع عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجمال هنداوي رئيس شركة سيناء للمنجنيز، أن خطة تطوير الشركة تنطلق من التوسع في الإنتاج الصناعي، إضافة إلى الإنتاج التعديني بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للموارد الطبيعية في نطاق عمل الشركة من خلال الاهتمام بالصناعات التحويلية القائمة، وإضافة صناعات جديدة مستشهداً بخام الكاولين الذي تمتلك منه الشركة احتياطيات كبيرة ويمكن زيادة قيمته الاقتصادية من 15 إلى 80 دولارا للطن حال إخضاعه لصناعة تحويلية بسيطة يمكن تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

قال الدكتور محمود عصمت، إن شركة سيناء للمنجنيز تنتج سبيكة السيلكومنجنيز والجبس المكلسن كنشاط صناعي، وخام الكاولين ورمال الزجاج والجبس الخام وأكسيد الحديد وخام المنجنيز كنشاط تعديني، وهناك مشروعات يجري تنفيذها حاليا بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع فصل الحديد عن المنجنيز بتكلفة 11 مليون دولار و130 مليون جنيه تمويل محلي، ومشروع لإنتاج منجنيز عالي التركيز بنسبة شراكة 65% للشركة و35% للقطاع الخاص.

الشركه لديها احتياطي إجمالي 70 مليون طن من خام الكاولين

وفيما يتعلق بخام الكاولين، أشار «عصمت» إلى أن الشركه لديها احتياطي إجمالي 70 مليون طن بتركيز 35% ألومينا، وهي المادة الخام التي يجري استيرادها لصناعة الألومنيوم، ويدخل الخام في صناعة الشبة المستخدمة في تنقية مياه الشرب، والفيبرجلاس والسيراميك والأسمنت الأبيض والحراريات، وجار دراسة مشروع الكلسنة لتعظيم العائد الاقتصادي للكاولين.

أكد وزير قطاع الأعمال العام، أن التوجه نحو زيادة أنشطة الشركة التصنيعية وإقامة صناعات جديدة يتطلب تطوير ميناء أبوزنيمة المملوك للشركة، لاستقبال المراكب العملاقة، وإقامة مجمع صناعي وترسانة بحرية لتقديم الخدمة الفنية وخدمات الإمداد والتموين واللوجيستيات البحرية الأخرى للناقلات البحرية، وهو ما يجري العمل عليه حالياً.

يذكر أن شركة سيناء للمنجنيز جرى إنشاؤها عام 1957.