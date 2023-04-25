وزير قطاع الأعمال العام يستعرض تقريرًا عن أداء قطاع الصناعات الدوائية

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام تقريراً يوضح أداء قطاع الصناعات الدوائية وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من بنود الخطة الطموحة لتطوير شركات إنتاج الدواء ومتطلبات ممارسة التصنيع الجيد والتوافق مع اشتراطات هيئة الدواء، للوصول للمنافسة في الأسواق الخارجية، وتطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة وطرق التصنيع وكيفية التسويق والتوزيع للاستحواذ على نسبة في سوق الدواء المحلي والدولي تتناسب مع حجم الأصول وعراقة قطاع تصنيع الدواء في مصر.

الاهتمام بقطاع الصناعات الدوائية

وأكد «عصمت»، في بيان صحفي، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصناعات الدوائية نظراً لأهميته الاستراتيجية وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات ومباحثات عديدة مع جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين وشركات تصنيع على المستوى المحلي والخارجي للنهوض بالصناعة والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.

وأضاف الدكتور محمود عصمت أن التواصل خلال الفترة الماضية مع شركاء قطاع خاص مصريين وشركات هندية رائدة في مجال إنتاج تصنيع المواد الخام أسفر عن مشروع ضخم لتصنيع المواد الخام الدوائية، ويجري حالياً التباحث حول نسب المشاركة واتفاق المساهمين للبدء في التنفيذ على أن تقوم شركتنا بتوفير الأرض والتي تصل مساحتها إلى 17 فدانا، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية وأن يتولى المستثمر توفير التكنولوجيا اللازمة وضخ الاستمارات التي تصل إلى 80 مليون دولار، ويستهدف المشروع تصنيع المواد الخام لسد احتياجات الصناعة المحلية والتصدير للخارج.

أهمية مشاركة القطاع الخاص في تطوير صناعة الدواء

ولفت «عصمت»، إلى أن هناك تعاونًا مع شركة «إبدأ»، بالتوافق مع بعض المستثمرين للدخول في شراكة لتطوير شركة النصر للأدوية وتحديث خطوط الإنتاج الخاصة بصناعة المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوي، مشيراً إلى موافقة هيئه الدواء الموحد على تصدير بنج الأسنان الأمر الذي تطلب شراء ماكينة جديدة لصناعة بنج الأسنان وتخصيص إنتاجها للتصدير في ضوء وجود طلبات تصديرية للمنتج وكذلك تطبيق نظام GMP الخاص بتطوير صناعة الأدوية للوفاء بالاشتراطات والمعايير الدولية.

وأوضح أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في تطوير صناعة الدواء بما لديه من خبرات إدارية وتكنولوجية وقدرات تمويلية، وأن مشروعات الشراكة التي يتم التوافق حولها تستهدف إنتاج الخامات الدوائية والمستحضرات والأدوية البيولوجية والحيوية وأقلام الإنسولين، مشيراً إلى الخريطة الاستثمارية التي تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية بهدف تحديث المنتج وتوطين التكنولوجيا بصفة عامة وفي قطاعين استراتيجيين هما المضادات الحيوية والأمراض المزمنة على وجه الخصوص.

جدير بالذكر أن صناعة الدواء في مصر من بين كبرى صناعات الدواء في المنطقة وبلغت حجم مبيعات الأدوية محليا العام الماضي 170 مليار جنيه، و4 مليارات وحدة تقريبا. وتم تأسيس أول شركة صناعة مستحضرات طبية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا عام 1939 وهي شركة مصر للمستحضرات الطبية.