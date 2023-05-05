«الداخلية» تنظم دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل

أعلنت وزارة الداخلية أنه استمراراً للدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، فقد نظم قطاع الحماية المجتمعية دورة تدريبية للكوادر العاملة بمراكز الإصلاح والتأهيل وذلك في مجال تقديم خدمات المشورة الطبية وإجراء الفحص بصورة طوعية وسرية لفيروس نقص المناعة البشري خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو حيث شارك في الدورة عدد (20) مُتدربا من (الضباط والأفراد والمدنين) العملين بقطاع الحماية المجتمعية.

دورات مستمرة من وزارة الداخلية

يعد تنظيم تلك الدورات استمراراً للدور الرائد الذي يضطلع به قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية من خلال التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وذلك بشأن دعم خدمات الوقاية من الإصابة بفيروسات (C–B) نقص المناعة البشري والرعاية والدعم والعلاج للمتعيشين مع الفيروس ، وقد تم إنشاء عدد (10) مراكز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للفحص والمشورة للوقاية من مرض الإيدز والفيروسات الكبدية C–B.

في ختام فعاليات الدورة تم تكريم عدد من المشاركين بمنحهم شهادات تقدير.

تقديم الرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية المتميزة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.