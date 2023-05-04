«الداخلية» تضبط عصابة الاتجار في الهيروين بالإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) ومديريات أمن (الإسماعيلية – مطروح - دمياط) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من داوئر (مركز شرطة دمياط – مركز شرطة كفر البطيخ – قسم شرطة مطرح - قسم شرطة الضبعة - مركز شرطة أبوصوير – مركز شرطة فايد – مركز شرطة القنطرة غرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ، حيث تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير) حال استقلاله سيارة بمحل سكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 53 كيلو جرام – أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارتين بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزتهما (100 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 100 كيلو جرام – 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية آليه – 9 خزينة متنوعة – طبنجة– 2 بندقية خرطوش –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى – 3 هواتف محمول).

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة فايد .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه .

وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر البطيخ) حال تواجده بمحل مسكنه.. وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات" – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس - مبلغ مالى – هاتف محمول).وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجده بمحل مسكنه .. وبحوزته (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمياط) حال تواجده بمحل سكنه .

وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش– كمية لمخدر الهيروين - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – هاتف محمول – 2 سلاح أبيض)، وضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الضبعة) حال إستقلاله سيارة بمحل سكنه .

وبحوزته (76 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – هاتف محمول). وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال تواجده بمحل سكنه .. وبحوزته (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – مبلغ مالى) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,500,000 تسعة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً).