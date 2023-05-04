«الداخلية» تضبط عصابة سرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في البحيرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، عناصر تشكيل عصابي في البحيرة، تخصص في سرقة البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

بلاغ بسرقة بطاريات شركات المحمول

وتلقى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من مسؤول إحدى شركات شبكات الاتصالات، بقيام مجهولين أحدهم يحمل سلاحا ناريا، يستقلون سيارة ربع نقل، بتهديدهم والاستيلاء على 22 بطارية خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم، كائن بدائرة المركز، والاستيلاء على 3 هواتف محمولة و2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين، ولاذوا بالهرب.

فريق بحث للقبض على التشكيل العصابي

وقام فريق بحث مشكل من قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا «سرقة وسرقة بطارية»، ومحبوس حاليا، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين، أمكن ضبطهم وبحوزتهم بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات، سيارة ربع نقل مستأجرة ومستخدمة فى ارتكاب الواقعة، 3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول.

وأشاروا إلى تصرفهم في المسروقات بالبيع، لعميلهم سيئ النية وله معلومات جنائية، مقيم بالمنوفية، أمكن ضبطه والسيارة خاصته ربع نقل متحصلة من نشاطه الإجرامي، وقيامه بالتصرف في المسروقات لعميله سيئ النية، وأمكن ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات.