وزارة الأوقاف تفتتح 6 مساجد في 4 محافظات اليوم

افتتحت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 6 مساجد في محافظات شمال سيناء، وبني سويف، والجيزة، والفيوم، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

مساجد الإحلال والتجديد

في محافظة شمال سيناء، جرى افتتاح مسجد الجفجافة، بقرية الجفجافة، بمركز الحسنة وسط سيناء، وفي محافظة بني سويف، جرى افتتاح مسجد المقاول، بعزبة المقاول، بقرية بهبشين، بمركز ناصر، وفي محافظة الجيزة، افتتاح مسجد أبو طالب، بقرية السعودية، بمركز العياط، ومسجد الإيمان، بقرية بعرب الترابيين، بمركز الصف، وفي محافظة الفيوم، افتتاح مسجد محمد يونس «الخير»، بقرية دمو، بمركز الفيوم.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، فجرى افتتاح مسجد أبو خضرة، بقرية منيل السلطان، بمركز أطفيح، في محافظة الجيزة.

وبلغ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد منذ شهر يوليو 2022 وحتى اليوم الجمعة، 1111 مسجدا، بينها 896 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و215 مسجداً صيانة وتطوير.