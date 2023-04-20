وزارة الأوقاف تحتفي بملف «الوطن» عن «مساجد مصر.. عبادة وفكر وتنوير»

احتفت الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية، عبر فيس بوك، بملف «مساجد مصر.. عبادة وفكر وتنوير»، الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة الوطن.

وزارة الأوقاف

وتضمّن ملف «الوطن» عن مساجد مصر، أنّ المسجد في حمى الوسطية والاعتدال وأئمة الأوقاف على المنابر وكبار القراء في المحراب، وملتقيات فكرية للواعظات وإقبال كبير لحضور الدروس.

وناقش الملف، كيف تعاونت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الأوقاف، لإحياء مدرسة التلاوة ونشر الشعائر على الهواء، كما تطرق إلى إنفاق وزارة الأوقاف، 360 مليون جنيه في أعمال البر خلال عام، وتوزيع 300 طن لحوم في رمضان، وإعمار بيوت الرحمن بافتتاح 116 مسجدا في رمضان و23 في العيد.