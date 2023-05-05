تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 803 شاحنات و100 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 317 شاحنة و58 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 486 شاحنة و42 سيارة.

تداول 3200 طن بضائع عامة

يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين دليلة وأمل، ومغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما شهد الميناء أمس، وصول السفينة بوسيدون إكسبريس، ومغادرة السفينتين دليلة وأمل، كما جرى تداول 3200 طن بضائع عامة ومتنوعة، و305 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث بريدج وإيلة وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2475 راكبا بموانيها.