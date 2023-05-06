انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمدارس القاهرة اليوم

استعدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والإدارات التعليمية الـ 33 التابعة لها ومدارسها، لماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي اليوم. وشدد أيمن موسى، مدير المديرية، على ضرورة الانضباط داخل اللجان وتنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لها، وعدم منع أي طالب من أداء الامتحان وتسهيل هذه العملية عليهم، وتوفير الهدوء التام لأداء الامتحانات بكل يسر.

غرفة عمليات مركزية

وشدد على إجراءات الأمن والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعد أداء الامتحان ، وضبط النفس واحتواء المواقف، لافتاً إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها مع الإدارت التعليمية الـ33 على مدار اللحظة والتدخل الفورى فى أى موقف.

وأكد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمتابعة الجيدة والمرور اليومى على اللجان الإمتحانية وتذليل كافة العقبات، محذراً من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن.

عدم حيازة أجهزة هواتف المحمول

وشدد مدير المديرية في تقرير له، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

وطالب الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.