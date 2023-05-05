«تعليم مطروح»: عقوبة دخول الامتحانات بالهاتف المحمول تصل للحبس والغرامة

وجه عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، عدة نصائح رسالة للطلاب وجميع أولياء الأمور، بينها عدم حيازة الهاتف المحمول خلال أداء الامتحانات، وذلك تجنباً للآثار السلبية المترتبة على ذلك، موضحا أن الدخول بالهاتف إلى اللجان يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، والتي تصل إلى دفع الطالب أو الطالبة مبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه.

عقوبات حيازة الهاتف ونشر وترويج أسئلة الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، قبل انطلاق امتحانات الترم الثاني غدا السبت، أهم العقوبات والآثار المترتبة على حيازة الهاتف المحمول في الامتحانات على النحو التالي:

- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة الإلكترونية التي تساعد الطالب على الغش في اللجنة خلال انعقاد الامتحان يتسبب في إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة.

- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الأفعال من تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة عبر أي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها، والغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة خلال الامتحان يتسبب في إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها وذلك سواء في الامتحانات العامة أو المحلية.

- يعاقب الطالب الممتحن بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، ويقوم بسداد غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وكل من قام بطبع أو نشر أو ترويج أسئلة من أي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها.

- كما يعاقب كل من قام بالشروع في أعمال الطباعة أو نشر والترويج لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح ما بين 1000 جنيه وحتى 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الالتزام بضوابط الامتحانات

وأهاب وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، بأولياء أمور جميع الطلاب، بضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات وعدم الانسياق وراء أي عمل أو اتجاه يضر بهم ويؤثر سلبا على مستقبلهم، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب في الامتحانات.