إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في «الويك إند» بسبب الامتحانات (صور)

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم الجمعة، إقبالا متوسطا من المواطنين عليها، وذلك نتيجة الاستعدادات لانطلاق ماراثون الامتحانات غدا، ما حد من عمليات الخروج والتنزه على الشواطئ، الأمر الذي تبعه تشجيع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لكافة المواطنين على استغلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع في حال كانت الظروف سامحة لهم وعدم ارتباطهم بامتحانات.

نسب إقبال شواطئ الإسكندرية

وقال الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن الشواطئ شهدت إقبالا متوسطا خلال صباح اليوم الجمعة، بنسبة من 25 إلى 50%، بينما من المتوقع ارتفاع نسب الإقبال خلال الساعات المقبلة من النهار تزامنا مع إجازة اليوم.

وأضاف «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشجع المواطنين على استغلال ذلك التوقيت وقضاء وقت ممتع على شواطئ الإسكندرية بالتحديد مع تزامن ضغوطات الامتحانات في الوقت الراهن، ما يجعل من البحر فرصة لشحن الطاقات بالتحديد لأولياء الأمور.

تشديدات على شواطئ الإسكندرية

وأكد أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمرور الدائم على الشواطئ والمتابعة المستمرة لتحقيق حالة الانضباط على الشواطئ والسيطرة عليها.

ولفت إلى أن أرقام تليفونات منظومة الشكاوى معلنة بحسب إن كان الشخص متواجد على شواطئ القطاع الشرقي أو الغربي، مؤكداً على التجاوب السريع والفعال والرد على كل استفسارات وشكاوى المواطنين.

أرقام شكاوى مصايف الإسكندرية

وخصصت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى لشواطئ القطاع الشرقي: «01289252668 - 01270746790 - 01119555946 - 01501297888»، بالإضافة إلى أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي: «01220030103 - 01225267276 - 01203986324 - 01203986324».