دعاء خسوف القمر.. من الأعمال المستحبة مع الذكر والصلاة

دعاء خسوف القمر، من الأمور التي يبحث عنها الكثير بالتزامن مع حدوث خسوف القمر اليوم الجمعة في مصر، وبهذه المناسبة، يبحث عدد من المسلمين عن موضوعات تتعلق بهذا الحدث، ومنها دعاء خسوف القمر، إضافة إلى كيفية صلاة الخسوف، وغيرها من الأعمال الصالحة، التي يستحب فعلها في كل أيام الدهر، ولا سيما في الأحداث التي تتجلى فيها قدرة المولى عز وجل، وأنها الخسوف والكسوف.

دعاء خسوف القمر

وفيما يخص دعاء خسوف القمر، فيُستحبُّ عند حدوثِ الكُسوفِ، الذي يطلقه البعض على الكسوف والخسوف معا، «ذِكرُ اللهِ تعالى، والدُّعاءُ، والاستغفارُ، والصَّدقةُ، والتقرُّبُ إلى اللهِ تعالى بما يُستطاعُ من القُرَبِ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك الأدلَّة».

دعاء خسوف القمر في السنة

واستكمالا للحديث عن دعاء خسوف القمر، وردت أحاديث نبوية مطهرة عن الكسوف والخسوف نشرتها دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الرسمية فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه، وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وبخصوص موضوع دعاء خسوف القمر، ورد حديث عن السيدة عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُم ذلك فادْعُوا اللهَ، وكبِّروا، وتَصدَّقوا.

أدعية خسوف القمر

واستكمالا للحديث عن دعاء خسوف القمر فإنّ الكسوف والخسوف يعده عدد من العلماء تخويفٌ من اللهِ تعالى؛ فيَنبغي أن يُبادَرَ إلى طاعةِ الله تعالى، والتقرُّبِ إليه بالأعمالِ الصالحةِ، ليكشفَه عن عبادِه، ويمكن للعبد أن يردد ما يشاء من الأذكار والأدعية الصالحة التي فيها خير الدنيا والآخرة والتي يسن أن تبدأ بحمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأدعية والأذكار على سبيل المثال لا الحصر:

- يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

- اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

- اللهم اجعل هذا الخسوف رحمة منك ولا تجعله غضبا منك ولا تؤاخذنا بذنوبنا واغفر لنا ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا.

- اللهم ارحمنا إذا برق البصر وخسف القمر وجُمع الشمس والقمر، اللهم اجعل خسوف قمرك هذا رحمة لنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تنزل غضبك علينا واغفرلنا وارحمنا يا أرحمُ الراحمين.

- اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

- اللهم اغفر لوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

- اللهم لا تجعلني من الظالمين اللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين.

- اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير النجاح وثبتنا على الحق يارب العالمين.