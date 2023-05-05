292 حالة اشتباه بتسمم بسبب مشروب البوظة بقنا.. و«الصحة» تعلن خروج غالبيتهم

قالت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه عقب تلقي غرفة طوارئ مديرية الشؤون الصحية بقنا إخطارا بإصابة عدد كبير من المواطنين باشتباه تسمم غذائي إِثر تناولهم لمشروب البوظة بأحد أسواق مركز أبوتشت، وتبين إصابة 292 بحالة إعياء وقئ، وخروج غالبيتهم من المستشفيات في أبوأتشت ونجع حمادي وفرشوط.

مشروب البوظة.. إصابة 292 مواطن في قنا

وتوجه على الفور الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا للاطمئنان على الحالات المصابة وعلى حالتهم الصحية، ورافقه الدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي، والدكتور أيمن السيد مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة الطوارئ بمديرية الصحة وفريق الإدارة الصحية بأبوتشت .

وأوضح الدكتور راجي، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 292 حالة تم توجيه 230 حالة لمستشفى أبوتشت وخروج 229 حالة، منهم عقب تحسن حالتهم وحالة منهم تحت الملاحظة بالمستشفى.

صحة قنا: جميع الحالات مستقرة وخرجت

وأضاف أنه جرى توجيه 37 حالة لمستشفي فرشوط المركزي وخروج 33 حالة منهم و4 حالات تحت الملاحظة بالمستشفى، كما تم دخول 25 حالة لمستشفى نجع حمادي العام وخروج 22 حالة ويخضع للملاحظة الطبية منهم 3 حالات، واطمئن على حالات الإصابة بأبوتشت وعلى الرعاية الطبية السريعة لهم، موجها بتسخير كافة المقومات لتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم.

ضبط بائع البوظة

كان مستشفى أبوتشت تلقت عددا كبيرا من المصابين بحالة تسمم من قرية العضاضية بسب مشروب البوظة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بائع البوظة المتسبب في بيعها في سوق الجمعة دائرة المركز، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت وجاري استجواب البائع.