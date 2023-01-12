أخبار قنا.. الإعدام لقاتل طفلة وحادث على محور نقادة

شهدت محافظة قنا اليوم الخميس، عدة أحداث في مراكزها المختلفة، الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون عن أخبار قنا، التي منها، إصابة 7 ركاب في حادث انقلاب سيارة على محور نقادة الصحراوي، ونجاح فريق طبي في استئصال ورم خبيث من شاب في المستشفيات الجامعية، فيما قررت محكمة جنايات قنا حكم الإعدام على قاتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي.

أخبار قنا اليوم

وعن أهم أخبار قنا، اليوم انقلاب انقلاب سيارة تقل 7 ركاب وإصابتهم حميعا، وذلك على محور الشهيد باسم فكري، أو ما يطلق عليه محور نقادة.

وبحسب بيان مرفق إسعاف قنا، تم التحرك مباشرة بالدفع بـ4 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج اللازم لهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

أخبار قنا اليوم.. الإعدام لقاتل طفلة

وفي مدينة قنا، قضت محكمة جنايات قنا، بالإعدام شنقا لـ«عاطل»، بتهمة قتل الطفلة «رودينا»، ودفنها داخل حوش بغرض سرقة قرطها الذهبي بالمعنا في مركز قنا.

تعود الواقعة إلى شهر مارس 2021، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم «أحمد.ح» 29 عاما، عامل، بتهمة قتل الطفلة «رودينا.ع» 4 أعوام، لسرقة قرطها الذهبي بالمعنا بمركز قنا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليها إلى حوش وخنقها بغرض سرقة قرطها الذهبي، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من كشف تفاصيل الواقعة وتفريغ الكاميرات بالمنطقة، شكلت قوة أمنية وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

جراحة متقدمة بمستشفيات قنا الجامعية

وفي مستشفى قنا الجامعية، نجح فريق طبي من وحدة جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة بقسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة بمستشفيات قنا الجامعية، اليوم، في استئصال ورم مرتجع بالغدة الجاردرقية لشاب يبلغ من العمر 27 عاما، كان يعاني من الورم منذ سنوات مما أثر على عظامه وحالته العامة بالسلب.

وقال الدكتور محمد يسري، مدير مستشفى بالحرم الجامعي، إن المريض بحالة جيدة ويتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى.