المدارس تنهي استعداداتها لامتحانات الترم الثاني.. و«التعليم» تحذر من الموبايل

انتهت المدارس من استعدادتها النهائية، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي الحالي 2023/2022، المقرر انطلاقه غداً السبت 6 مايو وفقاً الجداول المعلنة من المديريات التعليمية والخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي المعلنة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي غدا بمحافظتي القاهرة والجيزة، امتحان مادة اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات، ويبدأ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرا.

كما يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحانات الفصل الدراسي الثاني غداً في مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف.

تحذير من حيازة التليفون المحمول

ووجهت المديريات التعليمية، تحذيرا للطلاب قبل انطلاقها غدا، حيث حذرت من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الامتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة.

عقوبات رادعة ضد الغش

كما شددت المديريات التعليمية على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات وضبط العملية الامتحانية والالتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الامتحانات .

وطالب الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش ، لتحقيق تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الامتحان، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الامتحان.