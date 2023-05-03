وزير التعليم: إعادة مراجعة أوراق الطلاب حال الإبلاغ عن غش جماعي

كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك خطة تأمين مشددة لنقل امتحانات الثانوية العامة من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان السير الامتحانية.

وأشار وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة، أن هناك جهات كثيرة تشارك في عملية نقل صناديق أسئلة الامتحانات، قائلا: «لا داعي للقلق»، مشيرا إلى أن عدد الطلبة بكل لجنة فرعية 20، مشيرا إلى أنه سيتم تأمين المراقبين داخل اللجان بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأوضح أنه سيتم عمل تدوير للعمال داخل لجان الامتحانات، مشيرا إلى أن هناك إجراءات كثيرة لمكافحة الغش بامتحانات الثانوية العامة، وفي حالة ما إذا قام رئيس اللجنة بإبلاغ الوزارة بأن هناك غش سوف يتم مراجعة أوراق الطلاب في التصحيح.