تعليمات وتحذيرات مهمة من «التعليم» لطلاب الصف الأول الثانوي

وجهت المدارس الثانوية تعليمات مهمة لطلاب الصف الأول الثانوي العام وخدمات ومنازل، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المقرر انطلاقها، غدا السبت 6 مايو 2023.

شحن التابلت 100%

وطالبت المدارس الثانوية، على صفحتها الشخصية، الطلاب بشحن التابلت 100% اليوم لعقد امتحانات الترم الثاني إلكترونيًا، غدًا، مؤكدة منع اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية.

منع اصطحاب الكتب

كما أكدت المدارس الصف الأول الثانوي، على طلاب الصف الأول الثانوي بمنع اصطحاب الكتب الدراسية أو المذكرات خلال امتحانات، غدا، مشيرًا إلى أنّ التواجد داخل اللجنة الساعة الثامنة و45 دقيقة، وأنه سيتم غلق بوابة المدرسة الساعة الثامنة و55 دقيقة.

استلام الكود داخل اللجان

وأشارت المدارس الثانوية إلى أنه سيتم أخذ الغياب للطلبة في التاسعة صباحًا وسيتم استلام الكود والدخول على منصة الامتحان، وعند الانتهاء من الامتحان يكون الخروج من المنصة أمام الملاحظ وتسليمه ورقة الإجابة للسؤال المقالي.