إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالمنصورة 

أصيب 3 أشخاص في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسد، في حادث انقلاب تروسيكل كانوا يستقلونه على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى العام بالمنصورة للعلاج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب تروسيكل في المنصورة

‎تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب تروسيكل على الطريق الدائري السريع بالمنصورة، أسفر عن الحادث وقوع إصابات.

إصابة 3 في انقلاب تروسيكل

‎وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين انقلاب تروسيكل بسبب اختلال عجلة القيادة أدى إلى إصابة كل من: «إبراهيم.م.ز »، 21 عاما، مقيم بقرية نقيطة، مركز المنصورة، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر، و«بختية.س.م»، 70 عاما، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، و«عبير.م.ث»، 46عاما، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

‎وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنصورة العام لتلقي العلاج اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.