إصابة شخصين في تصادم أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية

وقع حادث مروري بين سيارة ملاكي وسيارة نقل وأتوبيس، أعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاة المنيب؛ ما أسفر عن 2 مصابين.

وقام رجال المرور بتجنيب السيارات ورفع حطام الحادث وفقًا لبيان وزارة الداخلية، الذي أصدرته منذ قليل.

رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات

وأوضحت الوزارة في البيان: «تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، ونتج عنه ظهور كثافات مرورية وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان ليتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات».