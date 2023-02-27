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إصابة شخصين في تصادم أعلى الطريق الدائرى بالمريوطية

كتب:

محمدبركات حسن سمير
09:31 ص | الإثنين 27 فبراير 2023
حادث- صورة أرشيفية

حادث- صورة أرشيفية

وقع حادث مروري بين سيارة ملاكي وسيارة نقل وأتوبيس، أعلى الطريق الدائري القادم من المريوطية اتجاة المنيب؛ ما أسفر عن 2 مصابين.

وقام رجال المرور بتجنيب السيارات ورفع حطام الحادث وفقًا لبيان وزارة الداخلية، الذي أصدرته منذ قليل.

رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات

وأوضحت الوزارة في البيان: «تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائري، ونتج عنه ظهور كثافات مرورية وانتقلت الخدمات المرورية إلى المكان ليتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات».

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