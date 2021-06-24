مصرع وإصابة 3 أشخاص بينهم طفل في إنقلاب «تروسيكل» بأسيوط

لقى شخص مصرعه بينما أصيب آخران بينهم طفل، خمس سنوات، في حادث إنقلاب «تروسيكل»، بدون لوحات على طريق «السراقنا»، بمركز القوصية في محافظة أسيوط وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى القوصية المركزي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمورمركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ لغرفةعمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق السراقنا دائرة المركز ووقوع متوفى ومصابين، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارات الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب تروسيكل بدون لوحات.

واسفر الحادث عن وفاة منصور خميس يونس، 34 سنة، وإصابة كلا من «أحمد على شعبان»، 5 سنوات، و«غنديه مهنى حسن»، 50 سنة، جميعهم مقيمين بقرية عرب الجهمه دائرة المركز، وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أن السبب وراء الحادث هو السرعة الزائدة، تم نقل الجثة و المصابين الى مستشفى القوصية المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم وإاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.