 رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول: مشاركة ذوي الهمم واجب وطني

أعلن أحمد سمير سليمان رئيس الاتحادين العربي والمصري للميني فوتبول إطلاق منافسات اللعبة لذوي الهمم، وإقامة البطولات، الخاصة بهم في مختلف محافظات مصر، تحت رعاية الاتحاد المصري للميني فوتبول، مشيراً إلى أن الاهتمام بذوي الهمم واجب وطني

وقال أحمد سمير، رئيس الاتحادين العربي والمصري في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مشاركة ذوي الهمم في بطولات الميني فوتبول خبرًا سارًا لكل أسرة اللعبة من إسكندرية إلي حلايب، لافتًا إلى أن البداية أطلقت من الصعيد.

مشاركة ذوي الهمم في رياضة الميني فوتبول واجب وطني

وأوضح رئيس الاتحاد أحمد سمير، أن بداية مشوار مشاركة ذوي الهمم، في رياضة الميني فوتبول من الصعيد وأن سوهاج نقطة وصافرة الانطلاق، مؤكدا أنه يريد إرسال رسالة لكل أبنائنا من ذوي الهمم، وهي أنه لا بد أن يعلم أن لديه الطاقات الكثيرة الكامنة التي تنمو بالتدريب السليم، وأن جميع الفئات ما عدا الإعاقة الشديدة جدا تستطيع أن تمارس الرياضة وتؤدي دوراً في المجال الرياضي، وكلما كان التدخل الرياضي مبكراً كلما كان هذا أفضل حيث أن التأهيل الرياضي له.