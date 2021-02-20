فريق «الميني فوتبول» بسيناء بدون ملعب.. ويناشد وزير الرياضة بالتدخل

ناشد فريق كرة القدم للميني فوتبول بمركز شباب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسرعة التدخل لإيجاد ملعب لكي يتدرب عليه الفريق الصاعد للدوري الممتاز حديثا.

من جهته، يقول محمد التابعي المدير الفني للفريق، إن إدارة المركز أرسلت عدة مناشدات واستغاثات لوزير الشباب والرياضة، عن طريق نواب المحافظة، ومن خلال نائبه أثناء تسليم جوائز الفريق بنادي السكة الحديد في القاهرة، مؤكدين عدم وجود ملعب لتدريب الفريق، وأنهم في حاجة لحل هذه المشكلة.

وقال رسمي عابد رئيس مركز شباب الشيخ زويد، إن الفريق يتدرب في «البرث» الكثبان الرملية شمال المدينة لعدم وجود ملعب للفريق، وهذا سلاح ذو حدين، فأن الرمال الكثيفة قد تؤثر على عضلات اللاعبين، ولا يوجد بديل أخر أمام اللاعبين وطاقم التدريب

وأضاف أن ملعب الشيخ زويد لا يصلح للعب عليه ويحتاج الى ميزانية كبيرة لفتحه وتشغيله لتوقفه كثيرا خلال الأوضاع السابقة لوجوده بأطراف المدينة، وأن عملية اغلاقه جعلته مهملا تماما، علاوة على أنه على الرمال والأشواك وبدون ارضية سواء نجيل صناعي أو غيره.

بدورها، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إحلال وتجديد 3 ملاعب خماسية لكرة القدم بمركزي العريش وبئر العبد، بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

وأشار كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أن الملاعب التي سيتم إحلالها وتجديدها هي «6 أكتوبر، والعريش، ونجيلة».

يشار إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وضع حجر الأساس للملاعب الفرعية في استاد العريش الرياضي، خلال زيارته الأخيرة لشمال سيناء.

كان صبحي، قد التقى بالنائبين إبراهيم أبو شعيرة عضو مجلس النواب، وفايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ، في القاهرة، والذين شرحا له معاناة فريق كرة القدم، وأهم أسباب توقف الرياضة بشكل ملحوظ في مدينة الشيخ زويد، رغم حصولها على المراكز الأولى في مسابقات الرياضة الماضية.