مسح ميداني لبحث معدلات انتشار البلهارسيا في 3 قرى بالدقهلية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية، مسحًا ميدانيًا لبحث معدلات انتشار البلهارسيا والفاشيولا في ثلاث قرى بمركز أجا، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بوزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا والفاشيولا بحلول عام 2024.

فحص 10% من السكان

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل زارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، عن استمرار أعمال الدراسة البحثية وفعاليات المسح الميداني لبحث معدلات انتشار البلهارسيا والفاشيولا لفحص نسبة 10% من سكان قرى «منيه سمنود، سنجيد، ميت مسعود» التابعين للإدارة الصحية بمركز أجا.

وقال «مكين»، إن الدراسة تهدف إلى كشف ومعرفة معدلات الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا وعلاج الحالات المصابة منها علاوة على فحص المجاري المائية وعلاج المصاب منها في تلك القرى بإشراف مباشر من الوزارة وفرق المديرية.

المسح الميداني لبحث معدلات انتشار البلهارسيا والفاشيولا

وكشفت الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية للطب الوقائي، أن فعاليات المسح الميداني لبحث معدلات انتشار البلهارسيا والفاشيولا بدأت أول مايو الجاري وتستمر حتى يوم 20 مايو 2023 حيث يستهدف المسح حوالي 5300 مواطن من سكان القرى المذكورة.

وذكرت وكيل مديرية الصحة بالدقهلية أنه يتم فحص عينات البراز للمواطنين وعلاج الحالات المصابة بالمجان فضلاً عن متابعة الحالات المصابة بعد العلاج للتأكد من تمام الشفاء.

إدارة مكافحة القواقع تفحص المجاري المائية

من جانبها أوضحت الدكتورة سحر على، مدير الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة، أن المسح والفحص يتم من خلال فرق طبية مدربة، أن إدارة مكافحة القواقع تقوم بعمل فحص للمجاري المائية بتلك القرى للبحث عن القواقع الناقلة البلهارسيا والفاشيولا وعلاج المصاب منها بالسركاريا مما يساهم في تحقيق أهداف الدراسة ووصول الخدمة لجميع المستهدفين.

وأكدت أن الإدارة قامت بتنظيم حملات دعائية وندوات توعوية للإعلان عن مبادرة المسح الميداني في جميع أنحاء القرى المستهدفة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية.