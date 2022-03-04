تفاصيل حبس طالب دهس نائب مدير الطب الوقائي بسيارته في 6 أكتوبر

قررت جهات التحقيق، حبس طالب، 15 عامًا، بتهمة دهس طبيبة، والتسبب في مصرعها، وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّ الطالب كان يقود سيارة والدته دون رخصة قيادة، وخلال سيره بأحد شوارع دائرة قسم شرطة أكتوبر أول، دهس نائب رئيس الطب الوقائي في الجيزة.

ضبط الطالب المتسبب في وفاة نائب رئيس الطب الوقائي

وأوضحت تحريات المباحث التي أجراها المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر أنّ الطالب، ابن طبيبة أسنان، حاول الهروب بسيارة والدته عقب الحادث إلّا أنّ المارة تمكنوا من التحفظ عليه حتى وصلت قوة أمنية وجرى إلقاء القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة أكتوبر أول وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

التحقيقات: المجني عليها تعمل نائب مدير الطب الوقائي في الجيزة

وأفادت التحقيقات أن الطبيبة المتوفية «أماني محمد»، تعمل نائب مدير الطب الوقائي في الجيزة، وتوفيت بعد دقائق من الحادث داخل المستشفى إثر إصابتها بنزيف حاد، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة وموافاتها بنتائج التقرير الطبي حتى يتسنى لها استكمال إجراءات التحقيق مع المتهم.

ونسبت جهات التحقيق تهمة القتل الخطأ للطالب والقيادة دون رخصة قيادة، وقررت التحفظ على السيارة وكلفت المباحث بإجراء تحرياتها في الحادث واستدعت النيابة 3 من شهود العيان لسماع أقوالهم، وشكلت لجنة فنية من خبراء المرور للمعاينة وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص.