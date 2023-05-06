«المعاينة الأولية»: وفاة طفلة طوخ طبيعية ولا شبهة جنائية بالواقعة

كشفت المعاينة الأولية لواقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات داخل سيارة ملاكي بطوخ بمحافظة القليوبية، أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي إصابات ظاهرية بالطفلة

تفاصيل مصرع طفلة داخل سيارة بطوخ

كما كشفت التحقيقات أن الطفلة كانت تلعب بشارع السنترال بجوار مسكنها، وأثناء لعبها وجدت باب سيارة مفتوح، ودخلتها ولم تستطع الخروج، حتى وجدوها متوفاة داخلها.

وفاة طفلة طوخ طبيعية

وتحرر محضر بالواقعة وجرى توقيع الكشف الطبي على الطفلة والذى أكد وفاتها الطبيعية وجار إصدار قرار جهات التحقيق للتصريح بدفنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من الأهالي بطوخ بالعثور على سيارة ملاكي بجوار السنترال وبها جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ونقل الجثة للمستشفى

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وفرغت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة، وتبين أن الطفلة كانت تلعب بمفردها بالشارع، ومكثت داخل سيارة حتى لقيت وفاتها بسبب قلة الهواء.