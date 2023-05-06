أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ من خلال وحدة السياسات وتطوير الأعمال بدعم من منظمة الأمم المتحدة داخل مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي شروط وإجراءات التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ من الشباب والرياضة، على هذا النحو:

شروط وإجراءات التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ

بحسب الوزارة، فإن لجنة الشباب والمناخ واحدة من المبادرة الحديثة التي تهدف إلى دعم الشباب والاستماع الى أصواتهم وآرائهم في قضايا تغير المناخ والعمل المناخي.

وعن قواعد وشروط وإجراءات التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ فجاءت على هذا النحو:

- في البداية يجب أن يكون المتقدم من الشباب (المصريين).

- يجب أن يكون المتقدم لا يقل عن 16 حتى سن 32 سنة كحد اقصى.

- يجب أن يكون المتقدم على معرفة بجوانب السياسة العامة لتطوير مبادرات تغير المناخ، ومفاوضات تغير المناخ.

- يجب أن يكون المتقدم على علم ودراية عملية باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

- يجب أن يكون المتقدم له خبرة عملية في مجال المشاركة المجتمعية.

- يجب على المتقدم الإلمام باللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة للحصول على الفرصة كاملة في الاشتراك.

كيفية التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ

وعن كيفية التقديم لعضوية لجنة الشباب والمناخ من وزارة الشباب والرياضة، فإنها تتم من خلال هذا الرابط: https://bit.ly/EgyClimateYouth.