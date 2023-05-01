«الشباب والرياضة» تعلن شروط الالتحاق بعضوية برلمان شباب مصر اليوم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، فتح باب العضوية لبرلمان شباب مصر «نموذج محاكاة مجلس النواب» تحت شعار كُن قياديًا.. كُن مؤثرًا، خلال الفترة من 1 لـ10 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الممارسة الديمقراطية

يُعد برلمان الشباب برنامج تدريبي تثقيفي يعبر فيه النشء والشباب عن آرائهم بحرية ويتدربون على الممارسة الديمقراطية، ويشاركون في صنع القرار من خلال مناقشات جادة وفعالة لقضايا وطنهم بأسلوب علمي، حيث يعتبر نموذجًا تدريبيًا كصورة مصغرة من مجلس النواب أعضائه الشباب، ويقوم بإعداد وتأهيل الشباب ليتولوا المناصب التشريعية والتنفيذية ويكونوا أعضاء فاعلين في بناء الجمهورية الجديدة.

نموذج المحاكاة لجلسات المجلس

وتقدم الوزارة تدريبًا علميًا على ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية «السؤال، وطلب الإحاطة، والاستجواب»، والتعريف بماهية البرلمان، ودوره، ووظائف اللجان النوعية واختصاصاتها وكيفية سير المناقشات، وكيفية إعداد التقارير، والتدريب على نموذج المحاكاة لجلسات المجلس، وكذا التدريب من خلال أساتذة متخصصين في العلوم السياسية وخبراء برلمانيين من مجلس النواب.

وحددت الوزارة شروط ومعايير الالتحاق كالتالي:

1- السن لا يتعدى 25 عاما ولا يقل عن 18 عاما.

2- أن يكون عضوًا بأحد مراكز الشباب وفي حالة عدم وجودها «التوجه لأقرب مركز شباب لعمل عضوية بالمركز».

3- الاشتراك من خلال الرابط التالي.

4- عقد مقابلات شخصية للمتقدمين بمدريات الشباب والرياضة في نطاق كل محافظة.

5- فتح باب الانضمام شهريًا من يوم 1 لـ10 لإتاحة الفرصة لمشاركة الأعضاء.