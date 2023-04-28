«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة بالقطاع الخاص.. الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مجموعة من الوظائف الشاغرة في بعض الشركات التي تناسب الجنسيين، شرط توافر مجموعة من الشروط والمؤهلات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة التي نوهت عنها الشباب والرياضة، على النحو الآتي:

التوظيفي المفتوح لشركة رنين

يمكن التقديم لليوم التوظيفي المفتوح لشركة رنين التي طلبت مدير فرع مع شرط الخبرة في نفس المجال، مسئول استلامات، مراقب مخزون، رئيس قسم مبيعات الموبيليا، بائع «أدوات منزلية - أجهزة كهربائية - مفروشات - لعب أطفال - موبيلات»، مشرف كاشير، موظف خدمة عملاء، كاشير، مراقب كاميرات، موظف أمن، وعمال تحميل وخدمات ونظافة على عنوان المجاورة 10 الحي الأول بالعاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 من الساعة 10صباحا وحتى 4 مساء.

وتضمنت الشروط الحصول على مؤهل، موقف واضح من التجنيد، لا يزيد السن أثناء التقديم عن 39 عاما، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب في الميعاد.

وظائف بن العروبة

كما تطرح شركة «بن العروبة»، وظائف «باريستا، ويتر، بائع داخل الفرع، مساعد مدير فرع، مدير فرع»، للعمل في القاهرة الكبرى بشروط بينها الحصول على مؤهل عالي أو فوق متوسط ومؤهل متوسط، وأقصى حد للسن 40 سنة، وللتقدم للوظيفة برجاء ملء الاستمارة .

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة دومتي

وفي اليوم التوظيفي المفتوح لشركة دومتي يمكن التقديم على وظائف من بينها أخصائي مبيعات، سائقين مبيعات، بمقر شركة دومتي في الجيزة يوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023 من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء.

وتتطلب الوظيفة عدد من الشروط أبرزها مؤهل عالي أو فوق متوسط لأخصائي مبيعات، إجادة القراءة والكتابة للسائقين، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرة إلى مقر الشركة في الموعد المحدد.

وظائف اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر

وأخيرا يمكن من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة بافلو برجر الحصول على وظائف من بينها «مدير مطعم، مساعد مدير، عضو فريق، كرو مطعم، خدمة عملاء، كول سنتر، دليفري، عمال مخازن، عمال إنتاج، وأوفيس بوى»، على عنوان 60 ش عبد الله العربي الحي السابع مدينة نصر الدور الرابع أعلى فوتبول كافية.

وتشترط الوظائف السن من 21 حتى 33 عامًا، وموقف واضح من التجنيد، وراتب مدير المطعم ومساعد المدير يتراوح بين 6000 إلى 8000 جنيه، وراتب عضو فريق لا يقل عن 4000 جنيه إلى جانب الإضافي والحافز الشهري، وراتب خدمة عملاء 3000 جنيه، وراتب الدليفري 2750 جنيه إلى جانب عمولة، فضلا عن تأمينات طبية واجتماعية، وفرص للترقي بعد 6 أشهر، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب إلى المقر يوم الاربعاء الموافق 3 مايو 2023 من الساعة ص 11 إلى الساعة 4 مساءً.