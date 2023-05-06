النائب أيمن محسب: «الأوقاف» نجحت في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن وزارة الأوقاف حققت خطوات متقدمة في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم، من خلال تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة، مثل إطلاق البرنامج الصيفي للأطفال بالمساجد، بمشاركة أكثر من 6860 مسجدًا، وإطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 100 مسجد تعقد بها مجالس الإقراء .

برنامج المنبر الثابت

وقال «محسب»، إن إطلاق مجالس الإفتاء بمشاركة 112 مسجدا، خطوة مهمة من في طريق نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، خاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، إضافة إلى إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 200 مسجد، والأسبوع الثقافي في جميع محافظات الجمهورية، وكذلك تكثيف القوافل الدعوية للمناطق النائية والحدودية والقوافل المشتركة، حيث تم تنفيذ 53 قافلة.

الفكر الإسلامي

وأضاف عضو مجلس النواب ، أن وزارة الأوقاف ساهمت في تأليف وترجمة ونشر 20 كتابا، لتعزيز نشر الفكر الإسلامى الصحيح، لافتا إلى أن الوزارة واصلت دورها في مجال عمارة المساجد من خلال افتتاح 214 مسجدًا، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز دورها في مجال البر وخدمة المجتمع، حيث تم صرف أكثر من 33 مليون جنيه في مجال البر وخدمة المجتمع، حيث تواجدت الوزارة في جميع المواقف الإنسانية التى تطلبت مساندة ودعم مثل أزمة السيول بدولة السودان الشقيقة حيث تم توجيه 20 مليون جنيه للمتضريين، و10 مليون لمبادرة نور حياة، وتوزيع 384 طنًا من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية .

نمو إيرادات هيئة الأوقاف المصرية

وأشار «محسب»، إلى أن هيئة الأوقاف المصرية حققت نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغ إجمالي متحصلات الهيئة من إيراداتها عن الفترة من 1 يوليو 2022 حتى 30 سبتمبر الماضي مبلغًا وقدره (444,366,928) جنيهًا، بزيادة قدرها (80,466,934) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 22,1% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2021 /2022، وبزيادة قدرها (128,982,179) جنيهًا، وبنسبة قدرها 40,9%، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2020 / 2021.