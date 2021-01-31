ابن عم البطل رأفت الهجان يطالب بإطلاق اسمه على إحدى مدارس دمياط

طالب سامي الجمال، ابن عم البطل المصري رفعت الجمال الشهير بـ «رأفت الهجان»، بضرورة إطلاق اسمه على إحدى المدارس في مسقط رأسه بدمياط، «لازم الشعب الدمياطي يعرف مين رفعت الهجان».

وأضاف «الجمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة قناة التلفزيون المصري، أن القنوات الفضائية تعيد عرض مسلسل «رأفت الهجان» من حين لآخر بأجزائه، نظرا لأن الأجيال الحالية لم تشاهد المسلسل في بداية عرضه بالثمانينات، وإعادة عرضه يحيي ذكراه، لتعرف الأجيال المختلفة ماذا قدم هذا البطل لمصر.

وأشار إلى أنهم يدعون دائما أولادهم لمشاهدة المسلسل، «لازم بنقول لولادنا وبنحفزهم يشوفوا المسلسل ولازم يعرفوا التاريخ ولازم يعرفوا إن فيه واحد في العيلة بنتشرف بيه اسمه رفعت الجمال عمل شيء عظيم لمصر».

وحلت أمس الذكرى 39 لوفاة رفعت الجمال المعروف باسم «رأفت الهجان»، ابن محافظة دمياط الذي ولد في 1 يوليو 1927، وتوفي في 30 يناير 1982، وهو أحد رجال المخابرات المصرية الذى تم زرعه فى إسرائيل وقدم خدمات جليلة المخابرات المصرية.