ابن دمياط ثاني الجمهورية علمي علوم: التقوية المدرسية ساعدتني كثيراً

أكمل حلم والده الطبيب بأن يكون جميع أبنائه أطباء، ولكنه تخطى حلم والده بأن تفوق وأصبح من أوائل الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، الطالب «إسلام فتحي إبراهيم دويل»، ابن قرية «العطوي»، التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، الذي حصل على مجموع 401 درجة، ليحل ثانياً على مستوى شعبة العلمي علوم، على مستوى الجمهورية.

«إسلام»: أهدي نجاحي لأسرتي

يقول «إسلام دويل» إنه سعيد للغاية لتفوقه في الثانوية العامة، ويهدى نجاحه وتفوقه إلى والده ووالدته، اللذين كان لهما الدور الأكبر فى تفوقه، مؤكدًا أنه كان يذاكر لمدة 6 ساعات يومياً، ولم يعتمد على الدروس الخصوصية إلا في أضيق الحدود، بينما كان كل اعتماده على مجموعات التقوية المدرسية والمذاكرة.

وأكد «إسلام» أنه كان يتوقع أن يحصل على مجموع جيد، يتيح له الالتحاق بكلية الطب، ليحقق حلمه بأن يكون جرّاحاً، مشيراً إلى أن أسرته تعمل بمهنة الطب، حيث إن والده وشقيقتيه أطباء، لافتاً إلى أنه أصغر أشقائه، معرباً عن سعادته بتحقيق حلم والده ووالدته بالالتحاق بكلية الطب، مؤكداً أن حلمه التعيين بالجامعة، ليكون معيداً ثم أستاذاً جامعياً وجرّاحاً ناجحاً.

والد «إسلام»: لم أتوقع أن يكون من الأوائل

من جانبه، عبّر الدكتور فتحي دويل، والد إسلام، عن سعادته بنجاح نجله وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب، مثل شقيقتيه، وتابع قائلاً: «أحمد الله على هذا النجاح، كنت أتوقع أن يحصل على مجموع يؤهله للالتحاق بكلية الطب، ولكني لم أتوقع أن يكون من أوائل الجمهورية في الثانوية العامة».