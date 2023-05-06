فريق بحثي بـ«القومي للبحوث» يبتكر مركبات دوائية مضادة لبعض أنواع السرطان

تمكن فريق بحثي في المركز القومي للبحوث، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من ابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين مضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة.

وقال المركز، في تقرير له، إن السرطان مصطلح طبي يعني نمو غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بعشوائية، ويكون لديها القدرة على اختراق أنسجة الجسم وتدميرها سليمة.

وأوضح المركز، أن احتمالات الشفاء من مرض السرطان آخذة في التحسن باستمرار في معظم الأنواع، وذلك بسبب التقدم في أساليب الكشف المبكر وخيارات العلاج.

مشتقات الكرومين مضادة للميكروبات والسل

وأكد المركز، أن فريقا بحثيا مكونا من الدكتور محمود نبيل والدكتور أسامة فتحي، قام بابتكار وتصميم مركبات دوائية من مشتقات الكرومين كمضادة لبعض أنواع السرطان المختلفة.

وأشار البحث إلى أن مشتقات الكرومين مجموعة متنوعة من الأنشطة البيولوجية والدوائية كمضادة للسرطان، وكذلك مضادة للميكروبات والسل والتشنج، ومضادة أيضًا لمرض السكر، وذلك لما تتمتع به من قدرة على تدمير الخلايا المصابة والتالفة.

سهولة تحضير المركبات

وقال المركز، إنه تم فحص المركبات المحضرة معملياً ضد خلايا السرطان الكبد، وخلايا سرطان القولون، وخلايا سرطان الثدي، حيث تبين وجود مركبات واعدة من مشتقات «الكرومينو - بيرميدين»، و«الكرومينو أوكسازين»، إذ أظهرت نشاطاً واعدا مضاداً للسرطان أعلى من الدواء القياسي المرجعي المستخدم.

وأوضح المركز، أن النتائج أكدت سهولة تحضير هذه المركبات بجودة عالية، ومن مواد رخيصة الثمن، وتم نشر هذا البحث في مطلع هذا العام في مجلة «الكيمياء الطبية»، والمعتمدة والمصنفة عالمياً ضمن دار نشر «بنثام».