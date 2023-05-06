«القومي للبحوث» يكشف روشتة لعلاج الأنيميا لدى الأطفال لمواجهة التقزم

أكد الدكتور محمد السنباطي، الباحث بقسم صحة الطفل معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن «الأنيميا» يعد من الأمراض التي تهدد نمو الأطفال وصحتهم العامة، إذ لا يحتوي الدم على ما يكفيه من كرات الدم الحمراء السليمة ونقص كمية الهيموجلوبين والتي تحمل الأكسجين لخلايا الجسم المختلة مما يؤدي إلى الوهن والضعف.

سبب الأنيميا نتيجة خلل في الجينات المسئولة على تصنيع كرات الدم

وأوضح استشاري الأطفال بالمركز القومي للبحوث، وفقًا لتقرير صادر عن المركز، أن الأنيميا تختلف حسب أسبابها إلى الأنيميا الوراثية مثل أنيميا البحر المتوسط والأنيميا المنجالية، وتنتج نتيجة خلل في الجينات المسئولة على تصنيع كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين بصورة سليمة؛ مما يؤدي إلى اضطراب في وظائفه ويؤثر على حمل الأكسجين بصورة سليمة وهذا النوع من الأنيميا يورث عبر الأجيال بطرق الوراثة المختلفة.

وأضاف «السنباطي»، أن أحد الأسباب الأخرى للأنيميا، الأنيميا الغذائية، وهو نقص فيتامين ب المركب وأنيميا نقص الحديد، وهي الأكثر انتشارا وخاصة في الدول النامية نظرا لنقص الغذاء وعدم اتباع أساليب التغذية الصحية.

أنيميا نقص الحديد سببًا رئيسيًا لتقزم أطفال المدارس في مصر

وأشار إلى أن أنيميا نقص الحديد تشكل سببا رئيسيا لمرض تقزم أطفال المدارس في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن أعراضها تتمثل في فقدان الشهية وضعف المناعة وكثرة الإصابة بالأمراض وشحوب الوجه والإرهاق والتأخر الدراسي، وبالإضافة إلى سوء التغذية الذي يسبب نقص الحديد؛ ما يؤدي إلى عدوى الجهاز الهضمي، ويتسبب في نزيف مزمن بداخله.

ولفت أن العلاج يتم من خلال اتباع أسلوب غذائي صحيح يحتوي على المأكولات الغنية بالحديد وتجنب شرب الشاي بعد الأكل مباشرة؛ لأنه يمنع امتصاص الحديد بالأكل ومن أمثلة المأكولات الغنية بالحديد (اللحوم والكبدة والفول والبقوليات عامة والسبانخ والمكسرات والعسل الأسود والبنجر والبروكلي والرومان)، مشددًا على استشارة الطبيب حال ظهور أعراض الأنيميا على الطفل.