محافظ الأقصر يحتفل بعيد الفطر مع أطفال مرضى السرطان

زار المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان، للاحتفال مع الأطفال مرضى السرطان في المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك، وإدخال البهجة والسرور على قلوب الأطفال الصغار.

وكان في استقبال محافظ الاقصر، عدد من قيادات مستشفى سرطان الأطفال بالمجان، والتقط الصور التذكارية مع الأطفال مرضى السرطان، وحرص على توزيع الهدايا والألعاب عليهم، والتهنئة بعيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والسعادة، كما تحدث مع أسر الأطفال المرضى الذين أكدوا رضاهم التام على ما يتم تقديمه لأطفالهم داخل المستشفى.

خدمات طبية مميزة ومجانية

ووجه محافظ الأقصر، التهنئة لكافة العاملين فى المستشفى، مشيرًا إلى أنّ المستشفى نموذج يحتذى به في الانضباط، وما يقدمه من خدمات طبية مميزة ومجانية، مشيدًا بالجهود الخيرية المبذولة وما يتم تقديمه من دعم في المجال الطبي والعلاجي لأهالي الأقصر من خلال مستشفى شفاء الأورمان، وكذلك من خلال المبادرات التي تقوم بها المؤسسة في جميع قرى ومراكز الأقصر.

تأثير إيجابي على الأطفال المرضى

ووجه محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، الشكر لمحافظ الأقصر على مبادرته وزيارته لأطفال المستشفى، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارات لها تأثير إيجابي على الأطفال المرضى، الذي ينعكس بشكل إيجابي على حالتهم الصحية وتلقيهم للعلاج.