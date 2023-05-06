أعضاؤه يشاركون في تتويج ملك بريطانيا.. ما هو مجلس اللوردات البريطاني؟

حرص اليوم عدد كبير من أعضاء مجلس اللوردات البريطاني على حضور اليوم مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث (75 سنة) وسط حضور عدد كبير من قادة العالم ورجل الدين المسيحي من الطائفة البروتستانية السادة في البلاد، ألقى خطابه الأول في يونيو عام 1974 وكان أول فرد من العائلة الملكية يتحدث من مجلس اللوردات منذ عصر إدوارد السابع.

أهمية مجلس اللوردات

وبحسب موقع «بي بي سي» فإنّ المجلس هو الغرفة الثانية في البرلمان في بريطانيا ويضم أعضاء معينين من الخبراء والنبلاء والأساقفة ويشارك هذا المجلس مع مجلس العموم في صياغة القوانين ومراجعة قرارات الحكومة.

تغيرات حادثة في مجلس اللوردات

وكان في الفترة من 1329 إلى 1431 كانوا الأشخاص الممثلون من الشعب والنبلاء والملك يجلسون معا في قاعة واحدة بمجلس العموم لكن بعد هذا التاريخ انفصل ممثلو النبلاء عن النبلاء ليصبحوا في مجلس اللوردات.

أبرز المعلومات عن مهام مجلس اللوردات

- يسهم في إصدار قوانين جديدة في البلاد.

- يدرس السياسات العامة للمملكة بعمق.

- يسأل الحكومة ويدقق في أعمالها وقرارتها.

- يتكون المجلس من 760 عضوا معينا.

- الأعضاء موزعين بين نبلاء بالوراثة وممثلين روحيين ورجال كنيسة ورجال ذوي خبرة في مختلف المجالات.

- بعض الأعضاء يعينوا بناء على نصيحة من رئيس الوزراء للملك أو الملكة الحاكمة.

- منذ 1833 تم تقليص صلاحيات مجلس اللوردات.

وتضم قائمة النبلاء البريطانيين التالي:

- إدوارد فيتزالان هوارد، دوق نورفولك الثامن عشر، مسؤول عن تنظيم التتويج.

- ديفيد تشولمونديلي، مركيز تشولمونديلي السابع وزوجته روز هانبري، مسيرة تشولمونديلي؛ وابنهما، أوليفر أيضا.

- ميرلين هاي، إيرل إيرول الرابع والعشرون، يعمل بصفته اللورد هاي كونستابل في إسكتلندا.

- أنتوني ليندسي، إيرل كروفورد الثلاثين وإيرل بالكاريس الثالث عشر، نائب للمضيف العظيم في إسكتلندا.

- إيان كامبل، دوق أرجيل الحادي عشر.

- جوزيف مورو، اللورد ليون ملك الأسلحة الحالي، سيشارك في موكب الملك.

- ديلافال توماس هارولد أستلي، البارون هاستينجز الثالث والعشرون.

قصة مبنى مجلس اللوردات

في عام 1840 شيد المعماري السير تشارلز باري مبنى المجلس بشكل الجديد عقب تدمير المبنى القديم في حريق كبير عام 1834 شمل مجلسي البرلمان، وأصبح هذا المبنى جزء من مواقع التراث العالمي لليونسكو عام 1987.