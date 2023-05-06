قائمة النبلاء البريطانيين المشاركين في حفل تتويج الملك تشارلز

ينطلق اليوم السبت، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا، في كنيسة ويستمنستر، ومن المقرر أن يشارك عدد أقل بكثير من الأرستقراطيين، مقارنة بتتويج الملكة إليزابيث قبل 70 عامًا، بحسب ما ذكرته «تاون كانتري» الأمريكية.

السيدة باميلا هيكس لن تحضر حفل التتويج

أرسل الملك تشارلز دعوات لأعضاء مختارين من طبقة النبلاء، والذين يلعبون دورًا تاريخيًا ومهمًا في تاريخ البلاد، ولكن استبعد حضور باميلا هيكس، والتي تعد واحدة من وصيفي الشرف الباقيتين من زفاف الملكة إليزابيث والأمير فيليب في عام 1947.

وتضم قائمة النبلاء البريطانيين، التالي:

- إدوارد فيتزالان هوارد، دوق نورفولك الثامن عشر، مسؤول عن تنظيم التتويج.

- ديفيد تشولمونديلي، مركيز تشولمونديلي السابع وزوجته روز هانبري، مسيرة تشولمونديلي؛ وابنهما، أوليفر أيضا.

- ميرلين هاي، إيرل إيرول الرابع والعشرون، يعمل بصفته اللورد هاي كونستابل في إسكتلندا.

- أنتوني ليندسي، إيرل كروفورد الثلاثين وإيرل بالكاريس الثالث عشر، نائب للمضيف العظيم في إسكتلندا.

- إيان كامبل، دوق أرجيل الحادي عشر.

- جوزيف مورو، اللورد ليون ملك الأسلحة الحالي، سيشارك في موكب الملك.

- ديلافال توماس هارولد أستلي، البارون هاستينجز الثالث والعشرون.

موكب الملك تشارلز الثالث

وسينطلق الموكب من قصر باكنجهام ويمر عبر «ذا مال» متجهًا نحو ميدان الطرف الأغر، ثم يسلك طريق وايتهول وشارع البرلمان، ويصل أخيرًا إلى الباب الغربي العظيم لكنيسة وستمنستر.