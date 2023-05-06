تاريخ العرض الجوي أعلى قصر «باكينجهام» في تتويج ملوك بريطانيا (فيديو)

أثناء حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم، ستحلق أكثر من 60 طائرة فوق العاصمة وتم تعيين فريق «السهام الأحمر» لإجراء عملية الطيران، بحسب ما ذكرته شبكة «إيفينج إستندر» البريطانية.

فريق السهام الأحمر

ستحلق الطائرات فوق قصر باكنجهام الساعة 2:30 مساءً، بمناسبة نهاية حفل التتويج الرسمي، وستشارك السهام الحمراء و 16 طائرة هليكوبتر و فريق النفاثات التاريخية من رحلة معركة بريطانيا التذكارية لسلاح الجو الملكي البريطاني في موكب الجسر العلوي.

والطيران فوق القصر ستكون هناك قيود على تحليق الطائرات فوق لندن وإيست أنجليا وبحر الشمال.

Mr P has been lucky over the last couple of days been able to see the #RedArrows practicing over their headquarters. #redwhiteandblue #royalairforce #aerobaticteam #heartinthesky pic.twitter.com/ZjHvsDd43L — Ali n Mark Travel Tales ???????????????????????? (@AlinMarkTravel) May 3, 2023

وتمّ تشكيل فريق السهام الأحمر في عام 1964، وهو فريق العرض البهلواني التابع لسلاح الجو الملكي، ويمكن التعرف عليه على الفور من خلال طائرات هوك الحمراء المميزة.

وكان الفريق يعرض عروضه منذ تشكيله، بصفتهم «الوجه العام» لسلاح الجو الملكي البريطاني، فإنهم يعملون كسفراء للمملكة المتحدة في الداخل والخارج، إنهم معروفون بتشكيلهم القريب والطيران الدقيق، مع حركات العلامات التجارية بما في ذلك شكل «9 ماسات».

ونقل فريق السهام الأحمر 5 آلاف شاشة عرض في 57 دولة، ويتكون فريقهم من طيارين ومهندسين وموظفي دعم، يقيمون في سلاح الجو الملكي البريطاني سكامبتون في لينكولنشاير.

أين سيكون الطريق في يوم التتويج؟

سيشق الطيارون الخبراء طريقهم عبر أجزاء من نورفولك وسوفولك وإسيكس في طريقهم إلى لندن، ومع ذلك، لأسباب أمنية، لن يتم الكشف عن التوقيت والطرق المحددة علنًا.

وتمّ تقسيم مسار العرض حول جميع المقاطعات، ولكل منها منطقة زمنية عامة إلى متى سيتمكن الناس من النظر إلى السماء ومشاهدة العرض.

وفيما يلي المسارات التالية:

المنطقة أ: بحر الشمال وساحل نورفولك، 1:15 مساءً - 3 مساءً.

المنطقة ب: نورفولك (ثيتفورد) وسوفولك (بوري سانت إدموندز)، 1:45 مساءً - 3 مساءً.

المنطقة سي: سوفولك (إبسويتش)، 2 مساءً - 3 مساءً.

المنطقة دي: إسيكس (كولشيستر، تشيلمسفورد)، 2 مساءً - 2:45 مساءً.

المنطقة إي: لندن، 2:10 مساءً - 2:45 مساءً.

المنطقة إف: لندن (كرويدون) وساري، 2:20 مساءً - 3 مساءً.

المنطقة جي: بيركشاير (ريدينج)، ويلتشير (سويندون) وأوكسفوردشاير (أكسفورد)، 2:20 مساءً - 3 مساءً.

المنطقة أتش: جلوسيسترشاير، أوكسفوردشاير، 2:20 مساءً - 3 مساءً.

المنطقة الأولى: ويلتشير (مارلبورو، تيدورث)، 2:20 مساءً - 3 مساءً.