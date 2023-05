تاريخ العرض الجوي أعلى قصر «باكينجهام» في تتويج ملوك بريطانيا (فيديو)

أثناء حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، اليوم، ستحلق أكثر من 60 طائرة فوق العاصمة وتم تعيين فريق «السهام الأحمر» لإجراء عملية الطيران، بحسب ما ذكرته شبكة «إيفينج إستندر» البريطانية.

ستحلق الطائرات فوق قصر باكنجهام الساعة 2:30 مساءً، بمناسبة نهاية حفل التتويج الرسمي، وستشارك السهام الحمراء و 16 طائرة هليكوبتر و فريق النفاثات التاريخية من رحلة معركة بريطانيا التذكارية لسلاح الجو الملكي البريطاني في موكب الجسر العلوي.

والطيران فوق القصر ستكون هناك قيود على تحليق الطائرات فوق لندن وإيست أنجليا وبحر الشمال.

