المشدد سنة للمتهمين في قضية «أحداث الذكرى الثالثة للثورة» 

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، معاقبة 5 متهمين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، بالسجن لمدة عام.

وخضع المتهمون إلى جلسة تحقيق مُكثفة من قبل النيابة العامة، ووجهت لهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهمة القتل العمد والشروع في القتل لعدد من المواطنين، فضلًا عن استعراض القوة والتجمهر.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، لوحوا بالعنف ضد المواطنين، وأتلفوا عمدًا الممتلكات العامة وكان ذلك من شأنه كله تكدير السلم العام، وهو ما يخالف أحكام القوانين والدستور.

وتعود أحداث القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث الذكرى الثالثة للثورة»، إلى أحداث العنف التي وقعت في محيط نقابة الصحفيين بذكرى يناير الثالثة، وهو ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.