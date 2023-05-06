تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش حلوان» لـ5 يونيو

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ«خلية داعش حلوان»، لـ5 يونيو لسماع المرافعة.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القوانين والدستور.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا.

وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم «أ.أ»، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.