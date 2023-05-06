تخصيص مقابر جديدة بالإسكندرية للانتفاع.. الشروط والتكلفة والأوراق

أعلنت الإدارة العامة للشؤون المالية بديوان عام محافظة الإسكندرية عن تخصيص مقابر جديدة بالإسكندرية للانتفاع يبلغ عددها 5516 مدفنا بمقابر الناصرية بمنطقة جبون حي ثان العامرية، وذلك للمواطنين الراغبين في تخصيص مدفن لهم بالمرحلة الثامنة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية كافة تفاصيل تخصيص مقابر جديدة بالإسكندرية للانتفاع من خلال الشروط والتكلفة والأوراق وحجم المدفن.

مقابر جديدة بالإسكندرية

ويتمثل مدفن الناصرية الجديدة المطروح للانتفاع في الإسكندرية، في قطعة أرض مساحتها 10 أمتار مربع دون مباني، يتم تخصيص المدفن للمواطنين مقابل حق انتفاع قدرة 24 ألف جنيه.

شروط حجز مقابر جديدة بالإسكندرية

وتكون شروط حجز مقابر جديدة بالإسكندرية كالتالي:

- أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية.

- أن يكون مقيم بشكل دائم بإحدى المناطق أو القرى التابعة للأحياء ومركز ومدينة برج العرب.

- ألا يكون مقدم الطلب قد سبق تخصيص مدفن له أو لأحد أفراد اسرته حتى الدرجة الأولى ويقدم عن أسرة واحدة.

أوراق حجز مقابر محافظة الإسكندرية

وتكون أوراق حجز مقابر محافظة الإسكندرية هي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة لمقدم الطلب.

- صور بطاقات الرقم القومي للأبناء او صور شهادات ميلاد الابناء.

- استيفاء أية بيانات تطلبها جهة الإدارة من مقدم الطلب.

إجراءات تسليم مقابر الإسكندرية الجديدة

ويتم تسليم مقدم الطلب محضر التخصيص الخاص بالإنتفاع بالمدفن المخصص له بعد سداده قيمة مقابل الإنتفاع وأي رسوم اخري مطلوبة وهو «مبلغ 24,000 جنيه».

ضوابط تخصيص مقابر جديدة بالإسكندرية

- يلتزم المخصص له بتسليم صورة من محضر التخصيص لإدارة الجبانات بحي ثان العامرية خلال أسبوع من تاريخ تحرير محضر التخصيص.

- إذا تبين عدم صحة البيانات المقدمة من المواطن يلغى التخصيص وتسحب الأرض فورا وإعادة تخصيصها لمواطن اخر.

- لا يتم التنازل عن المدفن المخصص للفرد لمواطن اخر دون الحصول علي موافقة السلطة وسداد الرسوم الخاصة بالتنازل التي تحددها السلطة المختصة.