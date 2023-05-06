بالأسماء.. تشكيل هيئة مكتب نقابة التطبيقيين الجديد

انعقدت اليوم جلسة المجلس الأعلى للنقابة العامة للتطبيقيين وفيها أدى المهندس رمضان هلال نقيب عام التطبيقيين القسم أمام المجلس الأعلى للنقابة بعد نجاحه فى الانتخابات على منصب النقيب العام والتى اجريت يوم 15 ابريل 2023.

تشكيل هيئة المكتب بالتصويت

وفى نفس الجلسة تم تشكيل هيئة المكتب بالتصويت من خلال اعضاء المجلس الأعلى للنقابة والتى اسفرت عن التالي :

منصب الأمين العام الأخصائى محمد سمير نقيب المحلة .

الوكلاء:

الأخصائي محمود عبدالمولى نقيب اسوان.

الأخصائي محسن مراد نقيب شبرا

منصب أمين الصندوق الأخصائي كمال خضراوى نقيب أسيوط

منصب الأمين العام المساعد الأخصائي صالح حسن نقيب الإسماعيلية .

منصب أمين الصندوق المساعد الأخصائي حسن عيسى نقيب حلوان.